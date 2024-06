Cez prázdniny môžu deti v Liptovskom Mikuláši naháňať loptu

Liptovský Mikuláš 21. júna (TASR) - Voľný čas cez prázdniny môžu deti v Liptovskom Mikuláši vyplniť naháňaním futbalovej lopty. Okrúhly 10. ročník futbalového leta na ihrisku v Liptovskej Ondrašovej sa začne v pondelok 24. júna. Do projektu sa môžu mladí záujemcovia prihlásiť počas celého jeho trvania. TASR o tom informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Perďoch Čapčíková.



"Začali sme v roku 2015 s niekoľkými deťmi, v úvodných ročníkoch sme privítali v Liptovskej Ondrašovej tak desať detí. Vlani sme zaevidovali na jednom tréningu naraz 76 detí. Časť z nich zostáva aj po futbalovom lete hrávať futbal v našom klube," uviedol koordinátor projektu Pavol Demenčík.



Projekt je určený všetkým deťom vo veku od šesť do 14 rokov, ktoré majú rady futbal. Zapojiť sa môžu úplní začiatočníci, ale aj takí, ktorí futbal vedia hrať a chcú sa zlepšovať. Projekt potrvá pravdepodobne do 8. augusta. "Termín ukončenia závisí od toho, v ktorých súťažiach budú účinkovať žiacke družstvá z Liptovskej Ondrašovej. Deti môžu prísť na tréningy, ktoré sa na trávniku uskutočnia trikrát v týždni, vždy v pondelok, utorok a vo štvrtok podvečer od 17.00 do 18.30 h," vysvetlil Demenčík.



Mladí futbalisti potrebujú na tréningy bežné športové oblečenie a kopačky alebo športovú obuv. Tréningový proces vedú kvalifikovaní tréneri s trénerskou licenciou. Žiaci sú rozdelení do troch vekových kategórií, a to na prípravku, mladších a starších žiakov. Vznikla dokonca nová kategória brankárov.



Prázdniny s futbalovou loptou na ihrisku v Liptovskej Ondrašovej zažili za desať ročníkov podujatia stovky malých športovcov. V minulosti futbalové leto v liptovskomikulášskej mestskej časti privítalo aj účastníkov z Austrálie, Francúzska či Španielska, ktorí boli v regióne na dovolenke s rodičmi.