Výdavky na zatvorenie skládky pri Liptovskom Mikuláši sa zrejme zvýšia

Liptovský Mikuláš 11. októbra (TASR) - Výdavky na opätovné uzatvorenie skládky tuhého komunálneho odpadu vo Veternej Porube pri Liptovskom Mikuláši sa zrejme budú zvyšovať. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková. Pri pôvodnom uzatvorení skládky totiž podľa jej slov nedodržali projekt. Potvrdilo sa to v týchto dňoch po odstránení zeminy.



"Po stiahnutí rekultivačnej zeminy pracovníci odhalili, že miesto tesniacich a drenážnych vrstiev sú v niektorých lokalitách nasypané balvany, roxory, kusy betónu a ďalší stavebný odpad. Niekde dokonca trčia igelity a ďalšie odpadky. To svedčí o tom, že medzi odpadom a rekultivačnou zeminou úplne chýbajú tesniace aj drenážne materiály," uviedla hovorkyňa.



Ako dodal Pavol Baláž zo spoločnosti, ktorá realizuje nové prekrytie skládky, vrstvy použité pri pôvodnom uzavretí skládky neboli vyhovujúce. Niekde chýbali úplne, v mnohých miestach nenašli drenážnu vrstvu na odtok vody. "Niekde sme nenašli ani ílové tesnenia, čo malo za následok to, že povrchová voda pretekala telesom," povedal. Stav, ktorý zhotoviteľ na skládke odkrývaním povrchovej zeminy zistil, považuje za podstatne horší ako ten, ktorý predpokladal pri začatí.



Zástupcovia liptovskomikulášskej radnice odovzdali stavenisko zhotoviteľovi v auguste. Mesto vtedy avizovalo, že sa tak zbaví ekologickej hrozby aj finančnej záťaže. Práce robí firma, ktorá vzišla z verejného obstarávania. Opätovné zakrytie skládky hradí mesto z úveru vo výške dvoch miliónov eur. Získalo ho z Environmentálneho fondu. Úver bude mesto splácať 20 rokov.



O opätovnom prekrytí skládky vo Veternej Porube rozhodla Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). "V roku 2014 bola skládka neodborne uzatvorená, na čo poukazujú výsledky kontrol SIŽP a prieskumy. Skládka nebola uzavretá v súlade s projektovou dokumentáciou, tesniaca vrstva je preto ako celok nefunkčná a nie je možná jej lokálna oprava. Na celom povrchu musí byť vybudovaná nová funkčná tesniaca vrstva," priblížila Čapčíková. Dodala, že nesprávnym prekrytím dochádzalo k infiltrácii zrážkových vôd do telesa skládky, ich následnému znečisteniu a vytekaniu.