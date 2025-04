Liptovský Mikuláš vyhlásil tender stavebných úprav učebňového pavilónu

Liptovský Mikuláš 11. apríla (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš vyhlásilo tender na dodávateľa stavebných úprav učebňového pavilónu Základnej školy Nábrežie Dr. Aurela Stodolu. Predpokladaná hodnota zákazky je 1.187.267,01 eura. Uchádzači môžu svoje ponuky posielať do 30. apríla do 10.00 h. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Stavebné práce zahŕňajú stavebné úpravy učebňového pavilónu základnej školy za účelom zlepšenia jeho energetickej hospodárnosti. „Ide o zateplenie obvodových stien, výmeny výplne otvorov, výmeny strešnej krytiny a zateplenie stropnej konštrukcie pod strešným plášťom. Na strechu budú namontované fotovoltické panely. Vetranie bude zabezpečené exteriérovou kompaktnou vzduchotechnickou jednotkou,“ uvádza sa vo vestníku.



Financovanie predmetu zákazky bude z programu Slovensko 2021 - 2027 z finančných prostriedkov pre integrované územné investície Udržateľný mestský rozvoj Ružomberok - Liptovský Mikuláš. Dĺžka trvania stavebných prác je odhadovaná na dva roky.