Minister Takáč podporuje zachovanie polytechnickej školy v L. Mikuláši

Liptovský Mikuláš 19. januára (TASR) - Potrebu zachovania a rozvoja Strednej odbornej školy polytechnickej v Liptovskom Mikuláši podporili minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) aj štátny tajomník ministerstva školstva Slavomír Partila. Stalo sa tak počas piatkovej diskusie na pôde školy. TASR o tom informovala Romana Nemcová z kancelárie vedenia mesta Liptovský Mikuláš.



Takáč zdôraznil silnú tradíciu poľnohospodárskej a potravinárskej sféry v liptovskom regióne. "Keď dôjde k presunu jednotlivých odborov z jednej školy na iné, je 99,9-percentný predpoklad, že zaniknú. Mám s tým vlastné skúsenosti z nášho regiónu. Je úlohou ministerstva pôdohospodárstva robiť všetko pre to, aby sme školy takéhoto typu podporovali a vytvorili na to rôzne mechanizmy," skonštatoval. Dodal, že takéto školy vedia financovať a ekonomicky podporiť z programu rozvoja vidieka.



Podľa primátora Jána Blcháča by sa pri lepšom manažovaní a cielenej starostlivosti zo strany zriaďovateľa naplnil veľký potenciál školy z hľadiska jej rozvoja a uplatnenia žiakov na trhu práce. "Považujeme za bytostne dôležité zachrániť našu polytechnickú školu v čase, keď poľnohospodárske, potravinárske a strojárenské podniky na celom Slovensku čelia kritickému nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a sú odkázané na pracovnú silu zo zahraničia," povedal.



Za zachovanie školy sa podľa informácií z liptovskomikulášskej radnice zasadzujú Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Združenie miest a obcí Liptova aj Klub strojárov. Školu podporujú aj zamestnávatelia v odvetví pôdohospodárstva, potravinárstva a strojárstva v Liptovskom Mikuláši.



Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vlani oznámil plánovanú optimalizáciu viacerých škôl vo svojej pôsobnosti. Týka sa to aj Strednej odbornej školy polytechnickej v Liptovskom Mikuláši. Predsedníčka Erika Jurinová racionalizáciu zdôvodňuje ekonomickou neudržateľnosťou aj nízkym počtom žiakov. Zámerom ŽSK je, aby výchovno-vzdelávací proces prešiel z polytechnickej na ďalšie stredné školy z regiónu Liptova. Kraj tak chce docieliť vyššiu kvalitu a sústredené využitie investícií. Jurinová v tomto týždni uviedla, že v súčasnej situácii nedokážu investovať do všetkých 59 školských areálov vo svojej pôsobnosti.