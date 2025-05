L. Mikuláš zakúpil na trávniky traktor s mulčovačom za 111.000 eur

Liptovský Mikuláš 15. mája (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš zakúpilo na mestské trávniky traktor s mulčovačom za 111.000 eur. Traktor má široký záber až dva metre, preto dokáže za rovnaký čas obrobiť plochu, ktorá sa rovná výkonu piatich kosačiek. Ako informovalo mesto na webe, traktor bude využívaný pri mulčovaní rozsiahlejších priestorov, kde sa nevyžaduje vysokokvalitná kosba.



Traktor je vybavený obojstranným mulčovačom a mulčovačom so zberom. Na mašinu mesto získalo financie vo výške 100.000 eur z Environmentálneho fondu a 11.000 eur priložilo z vlastnej kasy.



„Oceňujem novonastavený systém Verejnoprospešných služieb (VPS), že súbežne s centrom mesta kosia aj nábrežie. Postupne sa púšťajú aj do Podbrezín, Palúdzky a Liptovskej Ondrašovej a prejdú do ďalších častí mesta,“ uviedol primátor mesta Ján Blcháč.



VPS začali s kosením koncom apríla, celé mesto zvládnu podľa počasia za päť týždňov. Tento rok plánujú štyri kosby, za sezónu nakosia 400 ton trávy. Vyzbieraná tráva sa v Okoličnom zmení na kvalitný kompost.



„Mulčovanie patrí medzi veľmi efektívne spôsoby kosenia prepojeného s hnojením. Ide o kosenie trávnika kosačkou, ktorá je prispôsobená tak, aby sa pokosená tráva zomlela na čo najmenší rozmer. Tento jemný organický materiál poslúži ako čerstvé hnojivo a závlaha pre trávnik,“ doplnila samospráva.