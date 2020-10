L. Mikuláš zatvára kino aj plaváreň, svadby budú o dvoch svedkoch

Liptovský Mikuláš 15. októbra (TASR) – Mesto Liptovský Mikuláš od štvrtka zatvára mestské kino aj plaváreň. Svadobné obrady v budove mestského úradu budú možné len za účasti obmedzeného počtu ľudí. Ide o protiepidemiologické opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



"Na základe opatrení úradu verejného zdravotníctva platí od štvrtka obmedzenie účastníkov svadobných obradov. Vzhľadom na obmedzenie kapacity v obradnej sieni sa na svadobných obradoch v budove Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši môže do odvolania zúčastňovať len šesť osôb - teda výlučne mladomanželia a svedkovia, matrikár a sobášiaci. Ostatní účastníci nebudú do budovy mestského úradu vpustení," vysvetlila hovorkyňa.



Od štvrtka sa obmedzuje aj vykonávanie pohrebov. Tie budú výlučne v dome smútku na Vrbickom cintoríne. Počet účastníkov vo vnútorných priestoroch domu smútku je obmedzený na maximálne desať pozostalých.



Uvítania do života sa podľa hovorkyne presúvajú do odvolania. V obmedzenom režime je aj centrum služieb občanom.



Pre narastajúci počet prípadov ochorenia COVID-19 je od štvrtka zatvorené aj Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Múzeum o tom informuje na oficiálnej webovej stránke s tým, že zatvorené bude do konca októbra.