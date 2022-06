Liptovský Mikuláš 11. júna (TASR) – Záujem o bývanie v Liptovskom Mikuláši narastá. Potvrdil to primátor Ján Blcháč. Vedenie mesta preto plánuje vybudovať nové nájomné bytové domy.



"Liptovskomikulášanom v súčasnosti prenajímame 585 nájomných bytov, čo je vysoký počet aj v porovnaní s niektorými krajskými mestami. Záujem o tento typ bývania je u nás veľký a sme na dobrej ceste mu vyhovieť," vysvetlil primátor.



V lokalite Pod Stráňami, ktorá je podľa územného plánu určená na výstavbu prevažne bytových domov, plánuje radnica stavať na mestskom pozemku. Vyrásť by tam mohlo niekoľko dvoj a štvorpodlažných bytoviek. "Máme tiež záujem o pozemky Slovenského pozemkového fondu. Využiť môžeme Štátny fond rozvoja bývania alebo spustíme výstavbu v partnerstve s bankami či developermi," priblížil Blcháč.



V roku 2021 prišlo žiť do Liptovského Mikuláša o 40 percent ľudí viac ako rok predtým. Prichádzajú jednotlivci aj rodiny s malými deťmi. Radnica preto plánuje aj rozširovanie kapacít v materských školách. V súvislosti s výstavbou v mestskej časti Stošice pribudnú v blízkej budúcnosti dve triedy v škôlke v Okoličnom.