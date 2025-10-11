< sekcia Regióny
L. Mikuláš získal dotáciu na rekonštrukciu telocvične ZŠ A. Stodolu
Po rekonštrukcii by sa budova v rámci primárnej energie mala začleniť do energetickej triedy A1.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 11. októbra (TASR) - Liptovskomikulášska radnica získala polmiliónovú dotáciu z Environmentálneho fondu na projekt komplexnej rekonštrukcie telocvične Základnej školy (ZŠ) Aurela Stodolu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová. Samospráva sa podľa jej slov bude na projekte podieľať sumou 142.000 eur.
Telocvičňu využíva 161 detí z danej školy a mimo vyučovania slúži Centru voľného času, záujmovým krúžkom, ale aj rôznym klubom a záujmovým združeniam. „Projekt pozostáva zo zateplenia sokla, obvodového plášťa, časti stropu, inštalácie nových okien s izolačnými trojsklami, nových vstupných dverí a centrálnej rekuperácie,“ uviedla Nemcová s tým, že v najbližších dňoch mesto vyhlási verejnú obchodnú súťaž na dodávateľa a práce spustia po zime.
Po rekonštrukcii by sa budova v rámci primárnej energie mala začleniť do energetickej triedy A1. Primátor Ján Blcháč upozornil, že realizácia projektu prinesie 70-percentné úspory energií. „Opäť zlepšujeme podmienky na vzdelávanie a šport a zároveň znižujeme záťaž na mestský rozpočet aj životné prostredie. Investícia do zníženia energetickej náročnosti je investíciou do budúcnosti. Každé euro, ktoré takto dokážeme ušetriť, môžeme neskôr použiť na ďalšie zmysluplné projekty pre obyvateľov,“ poznamenal Blcháč.
Doplnil, že základnú školu čaká budúci rok aj komplexná obnova hlavného učebňového pavilónu. „Máme na to vyčlenené prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vysúťažili sme dodávateľa, ktorý dielo zrealizuje za plnej prevádzky približne za 1,1 milióna eur. Čakáme len na podpis zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a kontrolu verejného obstarávania,“ uzavrel Blcháč.
