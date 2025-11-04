< sekcia Regióny
L. Mikuláš získal na projekt inteligentného zberu odpadu 530.000 eur
Samospráva zo získaných prostriedkov v budúcom roku osadí čipy na zberné nádoby, smetiarske autá vybaví vážiacimi systémami, GPS modulmi a čítačkami.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 4. novembra (TASR) - Liptovský Mikuláš získal na projekt inteligentného zberu odpadu 530.000 eur z externých zdrojov. Mesto plánuje zaviesť spravodlivejší a ekologickejší systém nakladania s odpadom, ktorý chce postaviť na moderných technológiách. V budúcnosti by tak obyvatelia mali platiť len za ten odpad, ktorý reálne vyprodukujú. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Romana Nemcová.
„Zavedenie množstvového zberu pozostáva z viacerých fáz. My týmto vkročíme do prvej. Peniaze sme získali na technológie, vďaka ktorým budeme celý budúci rok do najmenšieho detailu zbierať a analyzovať informácie o stave odpadového hospodárstva v našom meste. Až keď budeme mať dostatok presných údajov, môžeme nastaviť spravodlivé pravidlá a prejsť na nový systém. Odhadujeme, že by mohol začať fungovať približne do dvoch rokov,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
Samospráva zo získaných prostriedkov v budúcom roku osadí čipy na zberné nádoby, smetiarske autá vybaví vážiacimi systémami, GPS modulmi a čítačkami. „Toto všetko prepojíme s informačným systémom, ktorý umožní presnú evidenciu vývozov odpadu na jednotlivých adresách a dá nám spoľahlivé údaje o množstve vyprodukovaného odpadu,“ priblížil vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby mestského úradu Gabriel Lengyel.
Samotný zber informácií potrvá približne jeden rok. Získané dáta pomôžu mestu lepšie spoznať svoje odpadové hospodárstvo. Radnica zistí rozdiely medzi jednotlivými mestskými časťami, aké je priemerné množstvo odpadu z rodinných aj bytových domov či efektivita jednotlivých zberov. „Zatiaľ riešime len technické zázemie, potrebujeme vybudovať infraštruktúru a zbierať informácie,“ dodal Lengyel.
Nový systém by mal priniesť nielen spravodlivejšie rozdelenie poplatkov, ale aj environmentálne benefity. Obyvateľov bude motivovať k dôslednejšiemu triedeniu a k znižovaniu produkcie odpadu. Obyvatelia Liptovského Mikuláša už teraz vytriedia takmer 51 percent komunálneho odpadu.
„Zavedenie množstvového zberu pozostáva z viacerých fáz. My týmto vkročíme do prvej. Peniaze sme získali na technológie, vďaka ktorým budeme celý budúci rok do najmenšieho detailu zbierať a analyzovať informácie o stave odpadového hospodárstva v našom meste. Až keď budeme mať dostatok presných údajov, môžeme nastaviť spravodlivé pravidlá a prejsť na nový systém. Odhadujeme, že by mohol začať fungovať približne do dvoch rokov,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
Samospráva zo získaných prostriedkov v budúcom roku osadí čipy na zberné nádoby, smetiarske autá vybaví vážiacimi systémami, GPS modulmi a čítačkami. „Toto všetko prepojíme s informačným systémom, ktorý umožní presnú evidenciu vývozov odpadu na jednotlivých adresách a dá nám spoľahlivé údaje o množstve vyprodukovaného odpadu,“ priblížil vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby mestského úradu Gabriel Lengyel.
Samotný zber informácií potrvá približne jeden rok. Získané dáta pomôžu mestu lepšie spoznať svoje odpadové hospodárstvo. Radnica zistí rozdiely medzi jednotlivými mestskými časťami, aké je priemerné množstvo odpadu z rodinných aj bytových domov či efektivita jednotlivých zberov. „Zatiaľ riešime len technické zázemie, potrebujeme vybudovať infraštruktúru a zbierať informácie,“ dodal Lengyel.
Nový systém by mal priniesť nielen spravodlivejšie rozdelenie poplatkov, ale aj environmentálne benefity. Obyvateľov bude motivovať k dôslednejšiemu triedeniu a k znižovaniu produkcie odpadu. Obyvatelia Liptovského Mikuláša už teraz vytriedia takmer 51 percent komunálneho odpadu.