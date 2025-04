L. Mikuláš získal titul Authenticity, ktorým podporí lokálnu výrobu

Liptovský Mikuláš 30. apríla (TASR) - Liptovský Mikuláš ako 19. mesto na svete a tretie na Slovensku nesie pomenovanie Authenticity. Podpisom memoranda to v stredu na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši potvrdili primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč, predseda Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR Pavol Gregorčok a námestník riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Štefan Ondrej.



Cieľom európskej iniciatívy Authenticity je ochrana historických, ale aj nových hodnôt a produktov. „Projekt Authenticity má ambíciu posilniť nielen ochranu tradičných výrobkov a špecifických regionálnych značiek, ale aj podporiť miestnych podnikateľov v efektívnejšom využívaní práv duševného vlastníctva. Pre Liptovský Mikuláš to predstavuje príležitosť zviditeľniť lokálnu tvorbu a zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu nielen na slovenskom, ale aj na európskom trhu,“ priblížil predseda ÚPV.



Ján Blcháč uviedol, že samospráva chce chrániť nielen pravosť liptovskomikulášskych produktov, ale aj myšlienky a nápady, ktoré prispievajú k rastu ekonomiky a tiež k originalite a jedinečnosti Liptovského Mikuláša. „Naša samospráva má tiež ambíciu vyrovnať sa európskym metropolám prostredníctvom prístupov v oblasti inovácie a znalostnej ekonomiky. To všetko v súlade s princípmi ochrany duševného vlastníctva. Sme pripravení chrániť to, čo je naše, liptovské, liptovskomikulášske. Jednoducho hodnoty, na ktoré sme ako Liptovskomikulášania hrdí,“ zdôraznil primátor.



Prvou spoločnou aktivitou troch strán memoranda bolo stredajšie stretnutie s miestnymi podnikateľmi na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši, kde im okrem iného predstavili význam a prínosy projektu. Nechýbala panelová diskusia a prednášky o ochrane inovácií a loga, vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva či systéme ochrany proti falšovaniu.



Súčasťou spoločných aktivít budú aj školenia a vzdelávacie podujatia pre miestne malé a stredné podniky a miestne organizácie, ako aj edukačné programy určené pre verejnosť, školy a mládež.



Liptovskomikulášania získali prvú ochrannú známku od Európskej únie v roku 2021 pre Liptovské droby, keď ich zapísali do Registra chránených zemepisných označení. „Liptovská paličkovaná čipka sa od roku 2023 nachádza v zozname Úradu priemyselného vlastníctva SR. Teraz sa od Európskej únie snažia získať Chránené označenie pôvodu pre Liptovskú bryndzu a tiež pre tenších súrodencov drobov - šialence,“ spresnila hovorkyňa Romana Nemcová.