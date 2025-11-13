Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
L. Mikuláš získal za tri roky viac ako milión eur z Envirofondu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Samospráva vďaka dotáciám kúpila traktor s príslušenstvom a traktor s mulčovačom, či pokračovala v rozširovaní zelene.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 13. novembra (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš získalo za posledné tri roky z Environmentálneho fondu dotácie vo výške viac ako milión eur na rôzne projekty. Samospráva o tom informovala na webe.

„Predstaviteľov Envirofondu sme privítali na radnici, porozprávali sme sa o už zrealizovaných projektoch aj o tých, ktoré sú ešte v procese hodnotenia. Spoločne sme si pozreli aj výsledok rekonštrukcie detských jaslí Mikulášik, čo je jedným z príkladov dobre využitých prostriedkov na rozvoj mesta a kvalitnejšie služby pre rodiny,“ uviedli z radnice.

Mesto získalo dotácie na projekt Virtuálna envirovýchova na Háji, v rámci ktorého si môžu návštevníci v bezplatnej aplikácii listovať v katalógu flóry a fauny, doplnenom o animácie, videá, fotografie, 3D modely a texty. Ďalej zrekonštruovalo detské jasle a telocvičňu na Základnej škole Nábrežie Dr. Aurela Stodolu.

Samospráva vďaka dotáciám kúpila traktor s príslušenstvom a traktor s mulčovačom, či pokračovala v rozširovaní zelene. Nakoniec boli z Environmentálneho fondu realizované aj projekty ako Separáčik 2025 a Zelená stena na separačnej hale.

„Peniaze aktuálne žiadame na renováciu pouličného osvetlenia v pešej zóne a na budúcoročného Separáčika. Environmentálny fond nám okrem dotácií poskytol aj výhodný úver na opätovné prekrytie skládky komunálneho odpadu,“ dodali z radnice.
