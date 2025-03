L. Mikuláš zrekonštruoval budovu Verejnoprospešných služieb

Liptovský Mikuláš 10. marca (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš zrekonštruovalo budovu mestských Verejnoprospešných služieb za 412.000 eur. Budova je druhým mestským objektom s ekologickou zelenou strechou. Pri pondelkovom slávnostnom odovzdaní objektu do užívania o tom informoval primátor mesta Ján Blcháč.



"Budova na Družstevnej ulici prešla v uplynulom roku rozsiahlou modernizáciou za 412.000 eur, z toho 368.000 eur sme získali z Plánu obnovy a odolnosti SR. Zrenovovaná stavba dosiahne energetickú úsporu takmer 70 percent oproti pôvodnému stavu. Znížia sa náklady na vykurovanie v zimnom období, cez leto naopak eliminujeme prehrievanie objektu," priblížil primátor.



Zelenú strechu s plochou vyše 300 štvorcových metrov dotvárajú rastliny, ktoré majú výbornú schopnosť zadržať vodu až na úrovni 50 percent. V tejto chvíli sú už vysadené, no ešte pár mesiacov potrvá, kým sa zapoja do súvislého zeleného koberca.



Projekt, ktorý trval od novembra 2023, zahŕňal aj zateplenie fasády a strešného plášťa, reguláciu vykurovania, výmenu osvetlenia za úsporné LED žiarovky, inštaláciu systému tieniacej techniky v podobe slnolamov či obnovu bleskozvodu a klampiarskych prvkov. "Už počas samotných prác sme pocítili prvý efekt, v lete cez nové okná prechádzalo do kancelárií oveľa menej tepla. V zime zas stačilo menej kúriť. Predpokladáme, že po rekonštrukcii ročne ušetríme približne 15.000 eur na energiách," doplnil riaditeľ Verejnoprospešných služieb Martin Kögel.



Primátor dodal, že mesto realizovalo v ostatných rokoch viacero projektov zameraných na ekológiu a zníženie spotreby energií. Medzi významné patrila zásadná rekonštrukcia budovy mestského úradu s osadením 88 solárnych panelov, vďaka čomu radnica šetrí tretinu nákladov na energie. "Tiež sme dali vypracovať nízkouhlíkovú stratégiu mesta a postupne spracovávame energetické audity mestských objektov, zrealizovali sme dažďové záhrady pri školách, nainštalovali zelené steny, vybudovali sme separačnú halu s dotrieďovacou linkou a v tomto roku zmažeme ekologický dlh z minulosti otvorením znovu prekrytej skládky odpadu vo Veternej Porube," doplnil Blcháč.