Dobrovoľní hasiči v Liptovských Revúcach dostali vynovenú zbrojnicu

Liptovské Revúce 3. novembra (TASR) – Dobrovoľným hasičom z Liptovských Revúc (okres Ružomberok) bude slúžiť repasované vozidlo Tatra 815. Odovzdal im ho štátny tajomník ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič. V rázovitej obci s vyše 1500 obyvateľmi zároveň koncom októbra symbolicky otvorili zrekonštruovanú hasičskú zbrojnicu.



"Naša obec je koncovou v rámci okresu. Príjazd vozidla z hasičskej stanice v Ružomberku trvá v ideálnych podmienkach 25 minút. Tatra 815 nám tak veľmi pomôže," povedal veliteľ dobrovoľných hasičov v Liptovských Revúcach Maroš Macík s tým, že aktuálne majú 40 členov a 12 hasičov v zásahovom tíme.



Podľa starostky Jany Šimovej je takáto technika v rázovitom horskom prostredí Liptovských Revúc veľmi potrebná. "Obec predtým nevlastnila hasičskú techniku s cisternou. Teraz už môžeme pokojne spávať, i keď verím, že ju nebudeme musieť používať. Pre pocit bezpečia je to však veľmi dôležité," uviedla.



Rekonštrukciu tamojšej hasičskej zbrojnice označila starostka za prínosnú. "Pre našich dobrovoľných hasičov je to novinka, keďže sa majú kde stretávať a majú tam sústredenú techniku zo všetkých troch častí obce," priblížila.



Dobrovoľným hasičom obecná samospráva každoročne poskytne na fungovanie zhruba 6500 eur. Podľa Šimovej ide o financie určené na budovanie najdôležitejších zásahových materiálno-technických zabezpečení.



Štátny tajomník ministerstva vnútra vyzdvihol mimoriadnu aktivitu miestnych dobrovoľných hasičov. "To, že ministerstvo pomáha či už finančnou dotáciou na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, alebo aj iným materiálno-technickým zabezpečením, ako sú hasičské auto Iveco alebo protipovodňový vozík, prispieva k tomu, že hasičský zbor v Liptovských Revúcach je akcieschopný. Neraz dokázal, že zvláda povodne, požiare aj iné mimoriadne situácie," doplnil.