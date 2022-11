L. Smatana sa ujal funkcie primátora, sľub zložili i mestskí poslanci

Bojnice 28. novembra (TASR) - Mesto Bojnice nasledujúce štyri roky povedie veterinárny lekár Ladislav Smatana (nezávislý). Novozvolený primátor sa ujal funkcie v pondelok na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ), sľub zložilo i 11 mestských poslancov.



Nový primátor skonštatoval, že mesto čakajú aj náročné dni, pričom sa s nimi bude snažiť vyrovnať podľa najlepšieho vedomia a svedomia i s pomocou odbornosti zamestnancov na mestskom úrade. "Čo sa týka najbližších mesiacov, musíme sa snažiť naplniť príjmovú časť rozpočtu, začneme od prvých dní pracovať na tom, aby sme uviedli do života parkovací systém, ktorý bol predpripravený a musíme ho lepšie komunikovať s ľuďmi," spomenul Smatana.



Po úspešnom uvedení by parkovací systém mohol podľa neho priniesť do mestskej pokladnice peniaze, odstrániť chaotické parkovanie na uliciach, pričom financie z neho by samospráva využila na opravu ciest, chodníkov. "Musíme však hasiť aj problémy, ktoré máme, ale zároveň sa dívame dopredu," podotkol.



V 11-člennom MsZ budú sedieť len nezávislí poslanci, desiati zastupujú Plán Bojnice pod vedením novozvoleného primátora, 11. poslancom je bývalý viceprimátor a neúspešný kandidát na primátora Jozef Hatvanyi. V mestskom parlamente bude sedieť osem mužov a tri ženy. Traja poslanci tam pôsobili aj v minulom volebnom období.



Mestskí poslanci zároveň schválili zriadenie a zloženie komisií pri MsZ a sobášiacich. Do komisií podľa Smatanu vybrali ich predsedovia odborníkov i z radov obyvateľov iných miest. Samospráva má záujem zriadiť i dočasné komisie, ktoré sa budú zaoberať aktuálnymi problémami. "Už teraz pripravujeme všeobecne záväzné nariadenia, pretože ich musíme zverejniť v dostatočnom časovom predstihu. Budeme sa snažiť zostaviť aj rozpočet, je to šibeničný termín. Je možné, že ho zostavíme podľa informácií a dát, ktoré máme, a budeme pristupovať k úpravám, ale nechceli by sme ísť do rozpočtového provizória," doplnil.



Viceprimátora si Smatana už vybral, meno ešte nechcel konkretizovať. MsZ podľa neho plánuje zriadiť i mestskú radu.



MsZ sa zaoberalo i náhradou platu bývalého primátora Františka Táma (Smer-SD, SNS) a čerpaním rezervného fondu mesta v sume 117.899 eur na odmeny vo výške 500 eur v zmysle dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre základnú školu s materskou školou, základnú umeleckú školu, centrum voľného času, kultúrne centrum a mestskú knižnicu a zariadenie pre seniorov.