Tomko chce v jesenných voľbách obhájiť post primátora Starej Ľubovne

Stará Ľubovňa 18. júla (TASR) - Post primátora mesta Stará Ľubovňa chce v jesenných komunálnych voľbách obhájiť súčasný tamojší primátor Ľuboš Tomko. Svoj záujem vstúpiť do volieb ako nezávislý kandidát oznámil na sociálnej sieti. Ako uviedol pre TASR, najväčšou výzvou v prípade úspechu bude vyrovnanie sa s energetickou krízou.



"Pohnútky sú hlavne zodpovednosť voči mestu. Myslím si, že nás, samosprávy, čaká mimoriadne ťažké obdobie v súvislosti s energetickou krízou, s týmto sa budeme musieť vyrovnať," povedal.



V nasledujúcom volebnom období by Tomko rád ukončil rozpracované projekty. Ako príklad uviedol uvedenie do prevádzky mestskej plavárne a zariadenia pre seniorov. Rád by tiež využil finančné prostriedky alokované pre regióny v rámci nového programového obdobia a plánu obnovy. "Vyšli už výzvy na obnovu historických budov, toto sa budeme snažiť tiež reflektovať," doplnil.



Tomko je aktuálne primátorom Starej Ľubovne druhé volebné obdobie.