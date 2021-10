Vačok: Obce, ktoré nedostali dotáciu od Envirofondu, ešte majú šancu

Bratislava 13. októbra (TASR) - Obce, ktoré požadovali od Environmentálneho fondu (EF) dotáciu a nedostali ju, sú uložené do "zásobníka" nepodporených projektov. Majú tak ešte stále šancu na podporu. V rozhovore pre TASR to uviedol riaditeľ fondu Ľubomír Vačok.



V "zásobníku" sú zahrnuté obce, ktoré úspešne prešli procesom posudzovania a hodnotenia projektov, no Envirofond na ich projekty nemal dostatok financií. Tieto nepodporené obce však majú ešte šancu na podporu v tomto roku, ak fondu zvýšia peniaze alebo sa vrátia z nejakých iných projektov. EF ich vie podľa Vačoka zo "zásobníka" osloviť a ak sú pripravené na realizáciu projektu, poskytnúť im peniaze.



Zároveň dĺžka oprávneného obdobia, ktoré je momentálne v zmysle zmluvných podmienok platná do 30. novembra, sa v odôvodnených prípadoch predĺži, a to na základe žiadosti, ktorú príjemca dotácie bude musieť predložiť fondu, povedal Vačok. Maximálna lehota na takéto predĺženie oprávneného obdobia bude do 30. augusta 2022. "Budeme sa snažiť vyčerpať prostriedky, ktoré máme tento rok, aby sme vo finále nemali prebytok a financie nám tak nespadli späť do štátneho rozpočtu," poznamenal Vačok.



Environmentálny fond bol zriadený na realizáciu štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie a jeho tvorbu. Jeho cieľom je poskytovať finančné prostriedky žiadateľom vo forme dotácií alebo úverov na podporu projektov zameraných na dosiahnutie cieľov environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.