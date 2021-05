V obci Láb budú rozširovať cintorín

Bratislava/Láb 17. mája (TASR) - V obci Láb na Záhorí plánujú rozšíriť cintorín. Pribudnúť by malo 318 hrobových miest. Vyplýva to zo zámeru, ktorý obec predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Cintorín budú rozširovať v jeho severnej časti, náklady vyčíslili na 43.000 eur. Dôvodom rozšírenia je naplnenosť súčasnej kapacity, ktorá nevyhovuje aktuálnym potrebám.



Predpokladaný začiatok prác je v septembri 2021, v decembri 2021 by už mala byť nová časť v prevádzke.