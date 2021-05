Laboratórium levočskej nemocnice dokáže vyšetriť 135 parametrov

Levoča 24. mája (TASR) – V laboratóriu Nemocnice Agel Levoča dokážu vyšetriť až 135 rôznych parametrov. Umožňuje im to nový analyzátor, realizujúci analytické testy v odbore klinickej chémie a imunochémie. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



Ako uviedla, vstupným materiálom na analýzu prostredníctvom nového analyzátora Cobas 6000 môžu byť telové tekutiny, ako sérum, plazma, moč, likvor či extracelulárna tekutina. "Nové vybavenie je diagnosticky spoľahlivejšie a jeho ďalšou výhodou je aj to, že sa vďaka vysokej stabilite analytických setov zníži potreba opakovaných testov," doplnila vedúca laboratória levočskej nemocnice Gabriela Bajzátová.



Podľa Pavlikovej slov došlo tiež v laboratóriách siete v období posledných dvoch rokov k zjednoteniu laboratórneho informačného systému. "Na to plynulo nadväzuje používanie rovnakého diagnostického materiálu, čím by sa v celej sieti mali uvádzať výsledky v rovnakých jednotkách a s rovnakými referenčnými hodnotami," priblížila s tým, že unifikácia parametrov uľahčuje vzájomnú komunikáciu a diagnostiku medzi jednotlivými pracoviskami nielen v rámci siete súkromného poskytovateľa, ale ide aj o prípravu na odosielanie výsledkov do e-Labu.