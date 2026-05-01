Labutia rodina na V. Draždiaku potrebuje pokoj, pripomína Petržalka
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Bratislavská Petržalka opätovne pripomína návštevníkom Veľkého Draždiaka, že labutia rodina, hniezdiaca v tŕstí neďaleko jedného z bufetov, potrebuje pokoj a priestor, ktorý treba rešpektovať. Upozorňuje na to aj informačná tabuľa, ktorú tam mestská časť osadila. Opätovne apeluje, aby labute verejnosť nekŕmila. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
„Viacerí z návštevníkov Veľkého Draždiaka apelovali na osadenie zábran. Avšak tým, že sa hniezdo nachádza na vode, bolo by to komplikované. Preto sme sa po preverení rozhodli aspoň osadiť na mieste informačnú tabuľu, upozorňujúcu na hniezdenie labute,“ skonštatovala Halašková.
Labute pravidelne kontroluje aj Štátna ochrana prírody, ich stav na mieste overujú i pracovníci z referátu životného prostredia miestneho úradu. Dobrou správou podľa hovorkyne je, že podľa odborníkov sa labutiam darí dobre. Avšak netreba zabúdať, že počas hniezdenia sú labute mimoriadne citlivé a zároveň ochranárske. „Samec aktívne bráni hniezdo a ak sa niekto priblíži, môže reagovať útočne. Je teda dôležité, aby návštevníci rešpektovali pravidlá a nepribližovali sa k hniezdu, mali psov na vôdzke a najmä labute nekŕmili,“ zdôraznila Halašková.
Pripomína tiež, aby rodičia nenechávali deti hádzať čokoľvek smerom k labutiam a najmä, aby ich nekŕmili. Aj dobre mienené kŕmenie, najmä pečivom, im totiž môže vážne uškodiť. „Rovnako upozorňujeme, že čisto z preventívneho hľadiska bude situácia v okolí priľahlých prevádzok občerstvenia preverená prostredníctvom špecializovanej deratizačnej firmy,“ doplnila Halašková.
