Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 18. apríl 2026
< sekcia Regióny

MEDOVÝ LABUŽNÍK: Medveď pri Topoli zničil počas noci 12 úľov

Na snímke sú úle. Foto: TASR/Tomáš Doboš

Autor TASR
Topoľa 18. apríla (TASR) - Medveď hnedý zničil v extraviláne obce Topoľa v okrese Snina 12 úľov. Škodu spôsobil v noci na sobotu 60-ročnému majiteľovi na oplotenom pozemku. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, o prípade už boli informované príslušné orgány aj zásahový tím pre medveďa hnedého.

Medveďa sa podarilo zachytiť aj na kamerovom zázname. „Odporúčame zvýšiť opatrnosť, vyhýbať sa hustým porastom v lese a miestam s možným výskytom potravy, nepohybovať sa v lese osamote,“ uviedla polícia. Dodala tiež, že v prípade spozorovania medveďa odporúča nepribližovať sa k nemu, nesnažiť sa ho vyplašiť a oznámiť to polícii.
Neprehliadnite

