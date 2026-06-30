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Lacka zostáva po majstrovskej sezóne v Nitre
Lacka začínal svoju hokejovú kariéru na Slovensku, no následne sa vydal do zámoria, kde absolvoval päť sezón.
Autor TASR
Nitra 30. júna (TASR) - Slovenský hokejový útočník Jakub Lacka bude súčasťou HK Nitra aj v budúcej sezóne Tipsport ligy. Klub to v utorok oznámil na sociálnych sieťach. Dvadsaťsedemročný krídelník je dvojnásobným majstrom najvyššej slovenskej súťaže práve s „corgoňmi“ zo sezón 2023/2024 a 2025/2026.
Lacka začínal svoju hokejovú kariéru na Slovensku, no následne sa vydal do zámoria, kde absolvoval päť sezón. Tú najproduktívnejšiu mal hneď prvú, keď v drese Central Illinois Flying Aces v americkej USHL nazbieral v 51 zápasoch 30 bodov (15+15). Ďalšie štyri roky pôsobil v univerzitnej NCAA v tíme RSA.
V sezóne 2022/2023 sa vrátil na Slovensko, kde okrem Nitry nastúpil aj za Levice. V uplynulej majstrovskej sezóne zaznamenal 19 gólov a 25 asistencií. Ľavý krídelník sa stal piatym najproduktívnejším hráčom play off. V najlepšej pätici boli aj jeho spoluhráči z tretieho útoku, Sebastián Čederle a Samuel Buček.
Lacka začínal svoju hokejovú kariéru na Slovensku, no následne sa vydal do zámoria, kde absolvoval päť sezón. Tú najproduktívnejšiu mal hneď prvú, keď v drese Central Illinois Flying Aces v americkej USHL nazbieral v 51 zápasoch 30 bodov (15+15). Ďalšie štyri roky pôsobil v univerzitnej NCAA v tíme RSA.
V sezóne 2022/2023 sa vrátil na Slovensko, kde okrem Nitry nastúpil aj za Levice. V uplynulej majstrovskej sezóne zaznamenal 19 gólov a 25 asistencií. Ľavý krídelník sa stal piatym najproduktívnejším hráčom play off. V najlepšej pätici boli aj jeho spoluhráči z tretieho útoku, Sebastián Čederle a Samuel Buček.