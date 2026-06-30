Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. jún 2026Meniny má Melánia
< sekcia Regióny

Lacka zostáva po majstrovskej sezóne v Nitre

.
Na snímke vpravo tréner Nitry Andrej Kmeč a hráč Nitry Jakub Lacka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Lacka začínal svoju hokejovú kariéru na Slovensku, no následne sa vydal do zámoria, kde absolvoval päť sezón.

Autor TASR
Nitra 30. júna (TASR) - Slovenský hokejový útočník Jakub Lacka bude súčasťou HK Nitra aj v budúcej sezóne Tipsport ligy. Klub to v utorok oznámil na sociálnych sieťach. Dvadsaťsedemročný krídelník je dvojnásobným majstrom najvyššej slovenskej súťaže práve s „corgoňmi“ zo sezón 2023/2024 a 2025/2026.

Lacka začínal svoju hokejovú kariéru na Slovensku, no následne sa vydal do zámoria, kde absolvoval päť sezón. Tú najproduktívnejšiu mal hneď prvú, keď v drese Central Illinois Flying Aces v americkej USHL nazbieral v 51 zápasoch 30 bodov (15+15). Ďalšie štyri roky pôsobil v univerzitnej NCAA v tíme RSA.

V sezóne 2022/2023 sa vrátil na Slovensko, kde okrem Nitry nastúpil aj za Levice. V uplynulej majstrovskej sezóne zaznamenal 19 gólov a 25 asistencií. Ľavý krídelník sa stal piatym najproduktívnejším hráčom play off. V najlepšej pätici boli aj jeho spoluhráči z tretieho útoku, Sebastián Čederle a Samuel Buček.
.

Neprehliadnite

VENEZUELA PO ZEMETRASENÍ: Počet nezvestných je obrovský

Podoba vysvedčení sa postupne vyvíjala a dlho nemala jednotnú formu

Program 16-finále MS v noci z utorka 30. júna na stredu 1. júla

SHMÚ: Teploty na Slovensku prekonali rekord, dosiahli 41 stupňov