Pondelok 11. máj 2026
Lacnejšie rodinné výlety: Trnavský kraj má výhodné autobusové lístky

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Trnava 11. mája (TASR) - Rodiny s deťmi môžu počas víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja cestovať regionálnymi autobusmi v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) za symbolické jednorazové cestovné. Rodinný lístok umožňuje cestovanie pre päť osôb v kombinácii dvoch dospelých a troch detí alebo jedného dospelého a štyroch detí do 18 rokov. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.

Zľavnené cestovné platí na linkách zmluvných dopravcov kraja. Lístok je možné zakúpiť u vodiča. Podľa TTSK má opatrenie motivovať rodiny k využívaniu verejnej dopravy a k spoznávaniu regiónu bez potreby využitia osobného auta.

Kraj súčasne odkazuje na možnosti výletov v regióne, ktoré zahŕňajú prírodné lokality, historické mestá a rekreačné oblasti dostupné autobusovou dopravou,“ uviedli z TTSK. Prehľad tipov na výlety zverejňuje Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj.
