< sekcia Regióny
Ladislav Gála ohlásil kandidatúru na primátora mesta Myjava
Gála uviedol, že jeho cieľom je posunúť mesto vpred a zastaviť odchod mladých ľudí.
Autor TASR
Myjava 29. apríla (TASR) - Ladislav Gála ohlásil kandidatúru na primátora mesta Myjava a poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja. Kandidovať bude s podporou hnutia Progresívne Slovensko (PS) a viacerých opozičných politických subjektov. Informovali o tom podpredseda hnutia PS Michal Truban a Gála v stredu na tlačovej konferencii v Myjave.
Gála uviedol, že jeho cieľom je posunúť mesto vpred a zastaviť odchod mladých ľudí. „Verím, že Myjava má na viac a dokáže sa opäť stať atraktívnym miestom pre život mladých rodín aj seniorov,“ ozrejmil. Ako dodal, chce presadzovať manažérsky prístup k riadeniu mesta, dôraz na komunikáciu s obyvateľmi a riešenie ich každodenných potrieb.
Kandidát pôsobí viac ako 16 rokov v rodinnej firme a je členom PS. Vo svojej kampani chce stavať na praktických skúsenostiach z podnikania a spolupráci s odborníkmi. Zároveň avizoval, že jeho prioritami budú rozvoj mestských častí, zlepšenie komunikácie samosprávy s občanmi a vytváranie podmienok pre návrat mladých ľudí do regiónu.
Zástupcovia strán ako Sloboda a Solidarita, Demokrati a Občianska konzervatívna strana zdôraznili na tlačovej konferencii potrebu spolupráce na lokálnej úrovni. Podľa nich môže spoločný kandidát priniesť zmenu a novú víziu pre rozvoj mesta.
