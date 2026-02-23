Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ladislav Kužela končí vo funkcii riaditeľa Nemocnice svätého Michala

Na snímke riaditeľ Univerzitnej nemocnice - Nemocnice sv. Michala Ladislav Kužela. Foto: TASR Pavel Neubauer

Dôvodom je osobné rozhodnutie Kužeľu.

Bratislava 23. februára (TASR) - Ladislav Kužela končí vo funkcii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Univerzitnej nemocnice - Nemocnice svätého Michala (UN-NsM). Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Martina Šoltésová s tým, že sa tak stane 31. marca. Dôvodom je podľa nej osobné rozhodnutie Kuželu.

Do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa UN-NsM bol Kužela vymenovaný ministrom vnútra SR Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) v decembri 2023.

UN-NsM patrí pod Ministerstvo vnútra SR. Základným cieľom nemocnice je poskytovať špecifickú zdravotnú starostlivosť a služby predovšetkým útvarom a zložkám rezortov ministerstiev vnútra a obrany.
