Ladislav Lörinc sa vzdal funkcie podpredsedu Košického kraja
Autor TASR
Košice 3. novembra (TASR) - Podpredseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Ladislav Lörinc sa k 3. novembru rozhodol vzdať svojej funkcie. Ako informoval TASR, rozhodnutie ukončiť svoje pôsobenie na poste podpredsedu urobil po dôkladnom zvážení. Naďalej ostáva krajským poslancom.
„Ide o moje osobné rozhodnutie, ktoré som sa rozhodol urobiť aj v súvislosti s mojimi ďalšími plánmi, o ktorých budem informovať v najbližších týždňoch. Ďakujem všetkým kolegom a zamestnancom za ich doterajšiu spoluprácu. KSK má za sebou množstvo dôležitých projektov pre ľudí a verím, že v nich bude pokračovať,“ uviedol Lörinc.
Lörinc sa stal podpredsedom KSK v novembri 2022, po tom, ako ho do tejto funkcie zvolilo krajské zastupiteľstvo. Spolu s ním boli zvolení Karol Pataky a Dušan Tomaško.
