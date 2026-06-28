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Ladislavské hody v Rajci ukončia veterány i hudobný program
O 15.00 h na podujatí podľa neho vystúpia heligonkári Feješovci a o 17.00 h skupina Rytmus z Rajeckej doliny.
Autor TASR
Rajec 28. júna (TASR) - Tradičné Ladislavské hody v Rajci ukončí v nedeľu jazda veteránov i hudobný program. Informovalo o tom mesto na svojej internetovej stránke.
Ladislavské hody sa začali v Rajci v piatok (26. 6.) programom základnej umeleckej školy, Jánskou vatrou, „opekačkou“ a vystúpením skupiny VivaBand. Podujatie v sobotu (27. 6.) ponúklo gospelový festival Slávnosti sv. Ladislava, na ktorom vystúpili kapely Efraim, Timohty, ESPé, Janka Zubajová a DJ Augustín.
„Program v nedeľu bude patriť hodovej svätej omši v Kostole sv. Ladislava o 10.00 h. Od 9.00 sa budú na našom námestí schádzať veterány, aby o 11.00 h odišli na tradičnú hodovú Rajeckú retro jazdu. Autá sa na námestie vrátia približne o 13.00 h,“ priblížilo mesto.
O 15.00 h na podujatí podľa neho vystúpia heligonkári Feješovci a o 17.00 h skupina Rytmus z Rajeckej doliny.
Ladislavské hody sa začali v Rajci v piatok (26. 6.) programom základnej umeleckej školy, Jánskou vatrou, „opekačkou“ a vystúpením skupiny VivaBand. Podujatie v sobotu (27. 6.) ponúklo gospelový festival Slávnosti sv. Ladislava, na ktorom vystúpili kapely Efraim, Timohty, ESPé, Janka Zubajová a DJ Augustín.
„Program v nedeľu bude patriť hodovej svätej omši v Kostole sv. Ladislava o 10.00 h. Od 9.00 sa budú na našom námestí schádzať veterány, aby o 11.00 h odišli na tradičnú hodovú Rajeckú retro jazdu. Autá sa na námestie vrátia približne o 13.00 h,“ priblížilo mesto.
O 15.00 h na podujatí podľa neho vystúpia heligonkári Feješovci a o 17.00 h skupina Rytmus z Rajeckej doliny.