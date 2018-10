Ľadnice využívali v stredoveku na chladenie, vystavujú ich v Košiciach

Najstaršia ľadnica na území Košíc je datovaná na prelom 14. a 15. storočia. Objavili ju v roku 1989 pri stavbe administratívnej budovy Štátneho divadla.

Košice 18. októbra (TASR) - Výstava Stredoveké ľadnice v Košiciach prezentuje nálezy a poznatky získané výskumom kamenných ľadníc odkrytých počas stavebných prác vo dvore a v bránovom priechode meštianskeho domu na Kováčskej ulici 24 a v ďalších lokalitách historického jadra mesta. Ako pre TASR povedal kurátor výstavy Dárius Gašaj z Východoslovenského múzea v Košiciach, návštevníci môžu v Dome remesiel vidieť najmä stolovú keramiku zo 14. až 16. storočia, prevažne poháre na víno a pivo.



„Ľadnice boli skladovacie objekty hlboko zapustené až do štrkového podložia, ktoré sa podobne ako novoveké ľadovne používali na dlhodobejšie uskladnenie ľadom chladených potravín a nápojov. Využívali ich najmä mäsiari na uskladnenie mäsa a tiež majitelia hostincov a krčmári na chladenie vína a piva. V niektorých oblastiach ich používali aj na skladovanie rýb,“ spresnil Gašaj.



Ako pripomenul, stredoveké ľadnice budovali z nasucho kladených kameňov spájaných iba hlinou. Dno izolovala vrstva ílu, podlahu tvorili dosky - prekryté pravdepodobne ešte slamou, na ktorú sa kládli bloky ľadu. Ten sa rezal a vkladal do ľadníc v zimných mesiacoch, vydržal až do ďalšej zimy. Napomáhalo tomu aj drevené obloženie stien a uzavretie objektov príklopmi.



Návštevníci výstavy si môžu prezrieť najmä rôzne typy nádob. „Medzi jemnou stolovou keramikou sú hlavne poháre na víno. V 15. stočí k nim pribudli poháre, ktoré pravdepodobne slúžili na pitie piva. Našli sme ich v ľadniciach. Zachránili sme ich pri obnove kultúrnej pamiatky Hlavná 63 a Kováčska 24,“ povedal Gašaj. Podľa jeho slov je zaujímavé, že poháre mali približne zhodný objem, takmer 0,4 litra.



Dodal, že najstaršia ľadnica na území Košíc je datovaná na prelom 14. a 15. storočia. Objavili ju v roku 1989 pri stavbe administratívnej budovy Štátneho divadla. Predpokladá sa, že mala viacero drevených podlaží. „Veľa ľadníc bolo zničených novšou výstavbou, ale sú ešte miesta, kde novšia zástavba zatiaľ neporušila časti hospodárskych dvorov bývalých meštianskych domov. Tam sa dajú očakávať podobné nálezy,“ povedal Gašaj.



„Okrem nádob, ktoré sú na výstave vystavené, sa v ľadniciach alebo vo vrstvách, ktoré s nimi súviseli, našli aj ďalšie veľmi pekné kúsky. Napríklad zlatý štítkový prsteň,“ dodal s tým, že je súčasťou expozície.



Výstava potrvá v Dome remesiel na Hrnčiarskej ulici v Košiciach do 31. marca 2019.