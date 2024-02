Ľadová plocha na námestí vo Zvolene pre počasie končí

Zvolen 6. februára (TASR) - Ľadová plocha na námestí vo Zvolene končí. Dôvodom je počasie i poruchy na chladiacom zariadení. TASR o tom v utorok informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Dodal, že na povrchu plochy je v súčasnosti niekoľko centimetrov vody a popri mantineloch vznikli hlboké brázdy, ktoré by pre korčuliarov predstavovali veľké nebezpečenstvo. "Dni ako tie uplynulé, keď neustále prší a teploty ani počas nocí neklesnú na mínusové hodnoty, sú pre klzisko pohromou," objasnila vedúca odboru správy majetku zvolenskej radnice Alena Vaľková. Priblížila, že chladenie išlo počas nich na plný výkon, predsa už však viac nedokázalo udržať ľad v stave, aby sa na ňom dalo korčuľovať.



Vo Zvolene síce pôvodne avizovali snahu udržať bezplatnú ľadovú plochu v prevádzke až do jarných prázdnin, počasie to však neumožňuje. Podľa hovorcu pridružená porucha na chladiacom zariadení znemožnila prevádzku ešte aj počas dní, keď bola možná. "Rozhodnutie ukončiť pre túto sezónu prevádzku nášho klziska bolo ťažké, no jediné možné," povedal zvolenský primátor Vladimír Maňka. Doplnil, že prevádzku finančne podporili sponzori a večer si ju prenajímali hokejové kolektívy. Zároveň mohli dobrovoľne podporiť jej fungovanie aj ľudia. Podľa neho teraz nastáva priestor pre bilancovanie prevádzky ľadovej plochy a vyčíslenie celkových príjmov a výdavkov.