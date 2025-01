Zvolen 31. januára (TASR) - Ľadová plocha na námestí vo Zvolene je aj naďalej v prevádzke, najviac ju verejnosť navštevuje počas prázdnin a víkendov. Pre aktuálne počasie je samospráva rada, že sa jej podarí udržať prevádzku aj vo februári. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Dodal, že v súčasnosti zatiaľ nepoznajú presný termín jej ukončenia, všetko bude závisieť od počasia. "Pod kvalitu ľadu sa vždy podpisuje aj charakter počasia. Kým v noci mrzne a cez deň teplota nestúpa k dvojciferným hodnotám, je možné udržať klzisko plne funkčné," objasnil. Ak sa však podľa neho pridá dážď, situácia sa výrazne komplikuje.



Ako ďalej uviedol, rovnako ako počas uplynulých rokov, aj v súčasnosti sa ľadová plocha na námestí teší veľkej obľube. Spomenul, že ju navštevujú hlavne deti a mladá generácia. "Sme vďační za všetky dary od sponzorov. Vďaka nim môžu všetci návštevníci aj v aktuálnej sezóne korčuľovať bezplatne," podotkol a doplnil, že sponzori pomáhajú ešte výraznejšie ako v minulosti.



Klzisko je k dispozícii bezplatne sedem dní v týždni každý deň medzi 7.30 a 18.00 h, v nedeľu do 20.00 h. Primátor Vladimír Maňka povedal, že výdavky na korčuľovanie sú vo výške približne 60.000 eur. Mesto opäť poskytuje možnosť prenájmu ľadovej plochy aj pre amatérske hokejové tímy. Je to ďalší zdroj príjmov, aby ju mohlo prevádzkovať. Minulý rok týmto spôsobom vyzbierali takmer 4000 eur. Kolektívy si môžu plochu prenajať medzi 19.00 a 22.00 h, v nedeľu medzi 21.00 a 22.00 h.



V minulom roku ukončila ľadová plocha svoju prevádzku začiatkom februára. Dôvodom bolo počasie i poruchy na chladiacom zariadení. Na povrchu plochy bolo niekoľko centimetrov vody a popri mantineloch vznikli hlboké brázdy, ktoré by pre korčuliarov predstavovali nebezpečenstvo.