Ľadová plocha na námestí vo Zvolene pre počasie ukončila prevádzku

Zvolen 3. marca (TASR) - Ľadová plocha na námestí vo Zvolene v pondelok popoludní ukončila svoju prevádzku. Mesto ju chcelo udržať funkčnú aj počas aktuálnych jarných školských prázdnin, pre počasie to však nie je možné. TASR o tom v pondelok informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Primátor Zvolena Vladimír Maňka uviedol, že samospráva ďakuje všetkým sponzorom. "Počas aktuálnej sezóny prispeli sumou viac ako 22.000 eur. Hokejoví nadšenci, ktorí si ju prenajímali po večeroch na svoje zápasy, pomohli sumou ďalších takmer 6000 eur," priblížil. Ako ďalej uviedol, končiacu sa sezónu na klzisku na námestí radí medzi historicky najúspešnejšie. Týka sa to dĺžky prevádzkovania ľadovej plochy i výšky pomoci zo strany sponzorov a hokejových kolektívov.



Klzisko bolo k dispozícii bezplatne sedem dní v týždni od polovice decembra minulého roka. Primátor vtedy povedal, že výdavky na korčuľovanie sú vo výške približne 60.000 eur. Mesto opäť poskytlo možnosť prenájmu ľadovej plochy aj pre amatérske hokejové tímy. Bol to ďalší zdroj príjmov, aby ju mohlo prevádzkovať. Vlani týmto spôsobom vyzbierali takmer 4000 eur.



V minulom roku ukončila ľadová plocha svoju prevádzku začiatkom februára. Dôvodom bolo počasie i poruchy na chladiacom zariadení. Na povrchu plochy bolo niekoľko centimetrov vody a popri mantineloch vznikli hlboké brázdy, ktoré by pre korčuliarov predstavovali nebezpečenstvo.