Ľadová plocha pri CVČ v Poprade slúžila na korčuľovanie 78 dní

Poprad 22. februára (TASR) - Prevádzka ľadovej plochy na multifunkčnom ihrisku pri Centre voľného času (CVČ) v Poprade sa skončila. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti s tým, že dôvodom sú plusové teploty počas dňa a s tým spojené vyššie prevádzkové náklady.



"Plocha slúžila na verejné korčuľovanie od 5. decembra 2022 nepretržite 78 dní. Milovníci tohto zimného športu v Poprade mali v tomto období k dispozícii ľad takmer šesť hodín denne, a to bezplatne. Bonusom bola naozaj kvalitná ľadová plocha, o ktorú sa pracovníci popradskej Arény starali aj vďaka rolbe presunutej na tento účel zo zimného štadióna. Trikrát do týždňa sa veľkému záujmu popradskej verejnosti tešilo aj večerné korčuľovanie," zhodnotilo mesto.



V Poprade sú pre záujemcov o korčuľovanie aj naďalej k dispozícii štyri hodiny týždenne. Bezplatne si môžu zašportovať vždy v stredu na zimnom štadióne a každú sobotu vo vedľa stojacej tréningovej hale. Radnica však upozorňuje, že vo vlastnom záujme by si mali záujemcovia skontrolovať rozpis ľadu zverejnený na webovej stránke mesta v sekcii Zimný štadión. "V prípade hokejových turnajov sa korčuľovanie neuskutoční," dodáva samospráva.



Po rozpustení ľadu sa plocha pri CVČ pripraví opäť na funkciu hokejbalového ihriska. Prvý zápas novej sezóny sa tam má uskutočniť už 16. marca.