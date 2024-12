Ľadové mestečko s klziskom v centre Brezna otvoria v piatok

Brezno 9. decembra (TASR) - Predvianočnú atmosféru v Brezne už tradične umocní Ľadové mestečko na námestí, ktoré otvorí svoje brány v piatok 13. decembra o 16.00 h. Návštevníci sa okrem mobilnej ľadovej plochy, ktorá sa rozprestiera v historickom centre na viac ako 300 štvorcových metroch, môžu tešiť aj na divadelné muzikálové predstavenie pod názvom Slovenské ľadové kráľovstvo a krasokorčuliarov. TASR o tom informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie.



Sprievodný program ponúkne gastrostánky, remeselný stánok, punč zo zvonice, atrakcie pre deti v podobe maskota a obrovskej šmýkačky, ako aj zážitkové jazdy ľadovým Bomburáčikom, mestským turistickým vláčikom v zimnom vyhotovení. Za svetlom Vianoc bude premávať od 13. decembra, každý piatok a sobotu v polhodinových intervaloch od 15.00 do 19.00 h. Začiatok trasy je pred expozíciou Nostalgia a pokračuje mestskými zákutiami až na nábrežie Hrona.



"Podujatia sa však dňom slávnostného otvorenia na klzisku nekončia. Program bude pokračovať vo vybraných termínoch až do 5. januára budúceho roka. Pôjde o hudobné, spevácke, divadelné a umelecké vystúpenia, na ktoré sa môžu hostia zviezť klziskobusom z Bystrianskej doliny do mesta a späť podľa platného grafikonu. Premávať začne od 21. decembra v piatky a soboty," uviedla OOCR Región Horehronie.



Ako takisto pripomína, na klzisku budú pre najmenších k dispozícii pomôcky na učenie korčuľovania a počas otváracích hodín ľadovej plochy aj požičovňa korčúľ pre deti i dospelých.