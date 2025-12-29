< sekcia Regióny
Ľadovú plochu v Turčianskych Tepliciach dočasne zatvorili
Prevádzku plochy radnica spustila v pondelok ráno.
Autor TASR
Turčianske Teplice 29. decembra (TASR) - Samospráva Turčianskych Teplíc v pondelok na poludnie pre pokazený kompresor dočasne zatvorila umelú ľadovú plochu. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor Igor Hus.
Prevádzku plochy radnica spustila v pondelok ráno. Jeden z kompresorov sa podľa primátora pokazil napriek tomu, že prešiel technickou kontrolou, druhý kompresor je však funkčný a tak vďaka nemu bude môcť radnica športovisko opäť spustiť do prevádzky a opraviť poškodenú plochu. O opätovnom sprevádzkovaní klziska bude samospráva informovať.
Ľadová plocha sa nachádza na Robotníckej ulici, jej správcom sú Technické služby Turčianske Teplice.
