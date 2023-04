Ľadový dóm na Hrebienku čoskoro zatvoria, s návštevnosťou sú spokojní

Vysoké Tatry 13. apríla (TASR) - Posledných pár dní majú návštevníci Vysokých Tatier možnosť vidieť Tatranský ľadový dóm na Hrebienku. Otvorený je do nedele 16. apríla. Ľad, ktorý nie je chemicky upravený, následne nechajú roztopiť voľne v prírode. Pre TASR to potvrdila riaditeľka tamojšej oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Lucia Blašková.



"Návštevnosť nás veľmi príjemne prekvapila. Posledné dva roky ju poznačila pandémia, registrovali sme pokles na úrovni 40 až 80 percent a ľadový dóm najviac utrpel v roku 2021, keď bol počas celej zimy lockdown. Ak by sme sledovali posledné tri roky, tak návštevnosť bola teraz najlepšia, a dokonca o desať percent vyššia, ako sme očakávali. Čísla spred pandémie síce nedosahuje, napriek tomu sme mimoriadne spokojní," zhodnotila Blašková.



Dodala, že Tatransky ľadový dom sa počas svojej existencie stal výnimočným miestom, netradičnou galériou s originálnym ľadovým umením a komornými vystúpeniami. Tie podľa riaditeľky ešte viac zintenzívnili zážitok turistov z návštevy Hrebienka a zimných Vysokých Tatier. V ľadovom dóme sa konalo 13 "unplugged" koncertov, od Vianoc je súčasťou stavby aj výstava sklenených diel od umelca Achilleasa Sdoukosa. Počas piatich mesiacov sa tam konali dve svadby, množstvo zásnub, prvýkrát v histórii tiež svätá omša či odovzdanie betlehemského svetla, nakrúcalo sa tam aj niekoľko videoklipov.



Jubilejný desiaty ročník atrakcie bol podľa Blaškovej náročný a Tatrancov potrápili najmä poveternostné podmienky. "Tvrdé tatranské počasie nám ukázalo svoju silu a počas Vianoc poškodilo kupolu ľadového dómu, aj preto bola atrakcia niekoľko dni zatvorená. Za pár dní sme naprojektovali a zrealizovali opravné práce a ešte pred novým rokom stavbu znova sprístupnili verejnosti. Podobnú situáciu sme zažili aj vo februári, ale vďaka šikovným členom nášho tímu sme aj to vyriešili. Napriek týmto okolnostiam hodnotíme sezónu ako výbornú," skonštatovala.



OOCR sa už teraz chystá na nový ročník atrakcie, príprava je podľa riaditeľky dlhá, už v januári objednávali ľad. Ten sa totiž vyrába v zime a prichádza do Tatier v októbri, keď sa začína s výstavbou. Výroba jedného bloku ľadu pritom trvá tri dni. "Medzitým prebieha ladenie témy, objednávky subdodávateľov, kontrola a oprava zariadení – kupoly, plachiet, technológie chladenia a pod. Najdôležitejším prvkom je vždy ľad a samotná stavba," dodáva Blašková s tým, že tému 11. ročníka prezradia až na jeseň. Vlani dve desiatky sochárov pod vedením Adama Bakoša z 225 ton ľadu vytesali stavbu v štýle Božieho hrobu v Jeruzaleme.