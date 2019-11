VÁŽNA NEHODA: Auto narazilo do stromu, zasahoval záchranársky vrtuľník

Lakšárska Nová Ves 6. novembra (TASR) – Leteckí záchranári z Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) ATE v Bratislave zasahovali v stredu ráno pri nehode. Došlo k nej medzi obcami Lakšárska Nová Ves a Plavecký Mikuláš, kde osobné auto narazilo do stromu.



Podľa slov hovorkyne leteckých záchranárov Zuzany Hopjakovej vrtuľník vzlietol okamžite po prijatí hlásenia. "Išlo o náraz osobného motorového vozidla do stromu, pri ktorom utrpel vodič vážny úraz hlavy. Pri prílete záchranárov bol muž v bezvedomí, zo zakliesneného vozidla ho hasiči práve vyslobodzovali," uviedla Hopjaková.



Ako doplnila, záchranári mu poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť, napojili na umelú pľúcnu ventiláciu. Následne ho s vážnym poranením hlavy a ďalšími povrchovými odreninami tela v stabilizovanom stave letecky transportovali do Univerzitnej nemocnice Bratislava na Kramároch.