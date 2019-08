Lamač a Marianum pripravia projekt rozšírenia lamačského cintorína

Zámerom spolupráce je vytvoriť projekt, ktorý bude riešiť nielen zvýšenie nedostatočných kapacít cintorína, ale aj sanáciu oporného múru v blízkosti komunikácie.

Bratislava 9. augusta (TASR) – Bratislavský Lamač spolu s organizáciou Marianum zrealizujú projekt rozšírenia lamačského cintorína. Vyplýva to z memoranda medzi mestskou časťou a príspevkovou organizáciou, ktorá sa v metropole stará o mestské cintoríny. Podpis memoranda vo štvrtok (8. 8.) schválili lamačskí poslanci.



Zámerom spolupráce je vytvoriť projekt, ktorý bude riešiť nielen zvýšenie nedostatočných kapacít cintorína, ale aj sanáciu oporného múru v blízkosti komunikácie, taktiež odvoz a likvidáciu odpadu z pietneho miesta a aj problematické dopravné napojenie z Hodonínskej ulice.



Riaditeľ príspevkovej organizácie Radoslav Vavruš pre TASR ozrejmil, že alfou a omegou v celej situácii je sanácia havarijného stavu oporného múru. "Jeho opravou je možné zároveň posúdiť a riešiť aj možnosť rozšírenia cintorína, ktorá súvisí s jeho predlžením,“ vysvetlil. Potvrdil zároveň, že v tomto roku bola vyčlenená pre Marianum z rozpočtu hlavného mesta suma na spracovanie statického posudku a následne projektového riešenia vzniknutej situácie. "Po dohode s predstaviteľmi Lamača by sa na projekte podieľala mestská časť dodaním geodetického zamerania. Až následne po odsúhlasení projektu budú známe možné náklady na riešenie oporného múru, ktoré predložíme zástupcom hlavného mesta na prerokovanie,“ informoval Vavruš.



Spracovanie statického posudku i alternatív riešenia by sa malo podľa jeho slov zrealizovať do konca roka. "K prácam by sme chceli pristúpiť po schválení mestskou časťou a následne aj magistrátom v rokoch 2020 - 2021,“ dodal.