Lamač by chcel zachovať a obnoviť budovu pôvodnej zbrojnice a pošty

Bratislava 1. apríla (TASR) - Bratislavský Lamač by chcel zachovať a zrekonštruovať budovu pôvodnej požiarnej zbrojnice a priľahlej starej pošty, ktoré patria k pôvodnej zástavbe historického centra mestskej časti. Možný nový účel ich využitia by mala priniesť diskusia s poslancami i obyvateľmi. Samotné práce však budú závisieť od financií. Pre TASR to uviedol starosta Lamača Igor Polakovič.



„Snahy ‚niečo‘ s budovami urobiť trvajú roky. Dlhodobým zámerom je dať ikonickej budove primeraný účel využitia a vrátiť jej aj pôvodnú podobu. Je dôležité nielen, aby budovy opäť ožili, ale aby ich prevádzka nebola stratová,“ skonštatoval Polakovič.



Mestská časť pripravila podklady pre ďalšie rozhodovanie o spôsobe obnovy budov. Oslovila autorizovaného projektanta a rozpočtára stavieb so žiadosťou o odhad nákladov na ich rekonštrukciu. Ešte vlani bol zároveň vypracovaný aj statický posudok. Vyplýva z neho, že budova požiarnej zbrojnice je v dobrom, respektíve uspokojivom stave stave. Naopak, stav susednej starej pošty je kritický a havarijný.



„Na základe statického posudku je jasné, že do úvahy pripadá buď rekonštrukcia spojená so sanáciou časti nosných prvkov, alebo výstavba repliky,“ poznamenal Polakovič s tým, že náklady v oboch prípadoch sú približne rovnaké. Okrem komplexnej rekonštrukcie bude zároveň potrebné obnoviť aj vežu, ktorá patrila k zbrojnici a slúžila na sušenie hadíc.



Konečná suma podľa starostu bude závisieť od štandardu dokončenia objektov, ako aj od účelu ich využitia, avšak odhadovaná investícia by dosiahla sumu okolo pol milióna eur bez DPH. Spracovať bude potrebné aj projektovú dokumentáciu, z ktorej bude vychádzať konečný rozpočet. Sumu však bude podľa neho vedieť samospráva pokryť jedine z externých zdrojov.



„Samospráva je pripravená spracovať všetky podklady až po stavebné povolenie, pričom realita rekonštrukcie bude závisieť od dostupných externých zdrojov, prípadne od zmeny financovania samospráv na Slovensku,“ podotkol Polakovič.



Poštu presťahovali do Domu služieb Lamač na konci 70. rokov. Požiarna zbrojnica bola postavená v roku 1930 a pôsobil v nej dobrovoľný hasičský zbor. Pred desiatkami rokov však zanikol, odvtedy nemá budova jasný účel, pričom je využívaná ako príležitostný sklad a garáž komunálnej techniky. V roku 2022 prešla budova zbrojnice čiastočnou rekonštrukciou, aby sa zabránilo zhoršovaniu jej stavu. Týkala sa strechy požiarnej zbrojnice, náklady dosiahli viac ako 15.100 eur. Vnútorný priestor bol vyčistený.