Lamač dostal do užívania novú škôlku, postavil ju súkromný investor

Bratislava 1. júna (TASR) - Mestská časť Bratislava-Lamač dostala v utorok od investora do užívania novú materskú školu, ktorú vybudovali v štvrti Bory. Vyučovanie by sa malo škôlke začať v septembri.



Samospráva pripomína, že s výstavbou sa začalo na jeseň 2019, kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť začiatkom februára 2021. "Kapacitne bude poskytovať priestor pre 70 detí, k dispozícii má päť tried," uvádza mestská časť.



Škôlku vybudovala spoločnosť Penta Real Estate, stala sa prvým súkromným investorom v Bratislave, ktorý postavil verejnú materskú škôlku. Súčasťou vybavenia je aj plne zariadená kuchyňa, jedáleň či terasa. Pred každou triedou je vyčlenený exteriérový priestor na hranie s hracími prvkami a mobiliárom. K dispozícii sú aj dve pieskoviská. "Celkové investície dosiahli 2,3 milióna eur," informuje mestská časť.



Samospráva bude v nasledujúcom období zariaďovať priestory škôlky a jednotlivých tried.