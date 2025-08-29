< sekcia Regióny
Lamačský fotomaratón vstúpi do desiateho ročníka
Výstava víťazných fotografií sa uskutoční v priestoroch Tržnice na Trnavskom mýte.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Lamačský fotomaratón v piatok otvára svoj jubilejný desiaty ročník. Čas na tvorbu príspevkov je do 15. septembra. Informuje o tom občianske združenie (OZ) Klub dobrej fotografie, ktoré podujatie od tohto ročníka zastrešuje.
Lamačský fotomaratón i napriek svojmu názvu prekračuje hranice bratislavskej mestskej časti. „V skutočnosti je bratislavským fotomaratónom s online podobou, do ktorého sa môžu zapojiť účastníci z celého Slovenska i zo zahraničia,“ upozornili organizátori.
Pripomenuli, že prihlásení účastníci, ktorí sa môžu registrovať online, dostanú v piatok naraz tri témy. „Fotografie nimi inšpirované môžu vzniknúť kdekoľvek, nielen počas lamačských Rozálskych hodov (29. - 31. 8.), ktoré sú symbolickým začiatkom fotomaratónu,“ dodalo OZ. Upozornilo, že v rámci jednotlivých kategórií sa do súťaže môžu zapojiť všetky vekové kategórie od detí do 15 rokov až po seniorov nad 55 rokov. „Či už fotia mobilom, digitálom alebo na film,“ dodali organizátori.
Výstava víťazných fotografií sa uskutoční v priestoroch Tržnice na Trnavskom mýte.
Lamačský fotomaratón i napriek svojmu názvu prekračuje hranice bratislavskej mestskej časti. „V skutočnosti je bratislavským fotomaratónom s online podobou, do ktorého sa môžu zapojiť účastníci z celého Slovenska i zo zahraničia,“ upozornili organizátori.
Pripomenuli, že prihlásení účastníci, ktorí sa môžu registrovať online, dostanú v piatok naraz tri témy. „Fotografie nimi inšpirované môžu vzniknúť kdekoľvek, nielen počas lamačských Rozálskych hodov (29. - 31. 8.), ktoré sú symbolickým začiatkom fotomaratónu,“ dodalo OZ. Upozornilo, že v rámci jednotlivých kategórií sa do súťaže môžu zapojiť všetky vekové kategórie od detí do 15 rokov až po seniorov nad 55 rokov. „Či už fotia mobilom, digitálom alebo na film,“ dodali organizátori.
Výstava víťazných fotografií sa uskutoční v priestoroch Tržnice na Trnavskom mýte.