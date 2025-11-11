< sekcia Regióny
Lampiónové sprievody rozžiaria viaceré obce Trnavského okresu
Program v Boleráze sa začne o 16.30 h svätou omšou.
Autor TASR
Trnava 11. novembra (TASR) - Lampiónové sprievody rozžiaria pri príležitosti utorkového sviatku svätého Martina viaceré obce Trnavského okresu. Uskutočnia sa vo Voderadoch, Boleráze i Ružindole. O niekoľko dní neskôr sa pridá aj Suchá nad Parnou. Informovala o tom Viera Tranžíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
Vo Voderadoch odštartuje sprievod o 17.00 h spred základnej školy. „Pred samotným pochodom deti spoznajú krátky rozprávkový príbeh o svätom Martinovi na bielom koni, ktorý im priblíži zmysel tejto tradície,“ podčiarkla. Účastníci si môžu priniesť vlastné lampióny.
Program v Boleráze sa začne o 16.30 h svätou omšou. Po jej skončení sa účastníci sprievodu vydajú na trasu od kostola k základnej škole, cez Lúčnu a Hlavnú ulicu až k obecnému úradu a späť. V Ružindole odštartuje sprievod o 17.00 h z parkoviska pred športovým areálom a povedie po Hlavnej ulici.
Na sobotu 15. novembra je sprievod naplánovaný aj v Suchej nad Parnou. Program sa začne o 16.30 h v tamojšom kultúrnom dome, kde budú aj tvorivé dielne. Účastníci podujatia sa vydajú na spoločnú cestu ulicami obce o hodinu neskôr. Večer zakončí premietanie tematickej rozprávky v sále kultúrneho domu.
Pietna spomienka na obete prvej svetovej vojny a lampiónový sprievod sa uskutočnia v utorok aj v Hlohovci, informuje samospráva na svojom webe. Pietna spomienka sa začne o 17.00 h pred františkánskym kláštorom a bude pokračovať sprievodom k parku R. Dilonga.