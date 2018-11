Lampiónový sprievod navštívili stovky Ružomberčanov

Súčasťou rokmi zaužívaného lampiónového sprievodu mestom je už tradične aj benefičná aktivita - tento rok to bola potravinová zbierka Pomôžme.

Ružomberok 9. novembra (TASR) – Niekoľko stoviek Ružomberčanov sa v piatok popoludní zhromaždilo v Parku Štefana N. Hýroša, aby svetielkami z lampášov rozžiarili ulice mesta a zároveň pomohli sociálne slabším. Súčasťou rokmi zaužívaného lampiónového sprievodu mestom je už tradične aj benefičná aktivita - tento rok to bola potravinová zbierka Pomôžme.



„Lampiónový sprievod svätého Martina dnes píše už osemročnú históriu. Takýto typ podujatia sa veľmi zapáčil a osvedčil nielen nám organizátorom, ale aj ľuďom, ktorí na akciu pravidelne zavítajú. Stráviť pekné popoludnie sem prišli najmä rodičia s deťmi, čo je skvelé,“ priblížila pre TASR Gabriela Demčáková z ružomberskej radnice.



Úvodný program patril detskému divadlu v réžii Muzikálovej súkromnej základnej umeleckej školy Alkana a následne sa Ružomberčania vydali do ulíc mesta. Aby bol sprievod zaujímavejší, niesol sa v hesle "Nie je nič krajšie, ako prísť s vlastnoručne vyrobeným lampiónom". Mnohé deti si tak uplynulý týždeň vyrobili svoje lampióny samy - na tvorivej dielni Fullampión, ktorú pripravila Galéria Ľudovíta Fullu.



„Svätý Martin, po ktorom nesie podujatie pomenovanie, bol patrónom chudobných a biednych. Preto je aj náš lampiónový sprievod spojený s benefičnou aktivitou. Tento rok je to zbierka suchých trvanlivých balených potravín, ktoré odovzdáme výdajni potravinovej banky v Ružomberku známej pod názvom Slniečko,“ uviedla Demčáková s tým, že banka slúži ľuďom, ktorí sú sociálne slabší a odkázaní na pomoc od druhých.



Podujatie financovalo a organizovalo mesto Ružomberok, sprievodné podujatia zabezpečili ďalší partneri.