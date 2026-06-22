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Lančarič ohlásil kandidatúru na predsedu Trnavského kraja
Kandidatúru zdôvodnil snahou obnoviť spoluprácu medzi krajom, mestami a obcami.
Autor TASR
Trnava 22. júna (TASR) - Dlhoročný mestský a krajský poslanec Matej Lančarič oznámil kandidatúru na predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v jesenných regionálnych voľbách. O funkciu sa bude uchádzať ako nezávislý kandidát a líder tímu Za lepší Trnavský kraj. Informoval o tom v pondelok na tlačovej konferencii v Trnave.
Kandidatúru zdôvodnil snahou obnoviť spoluprácu medzi krajom, mestami a obcami. „Po 16 rokoch v komunálnej politike a deviatich rokoch v krajskom zastupiteľstve viem, čo mestá a obce od župy potrebujú. Kraj má byť ich partnerom, nie vzdialeným úradom,“ uviedol.
Za jednu z hlavných výziev označil podľa svojich slov oslabenú komunikáciu medzi vedením kraja a samosprávami. Tvrdí, že viaceré dopravné projekty stagnujú a obciam pri riešení dopravných či sociálnych problémov chýba dostatočná podpora zo strany samosprávneho kraja.
Medzi jeho hlavné programové priority patrí doprava, sociálne služby, športová infraštruktúra a transparentnosť. V oblasti dopravy chce, aby kraj aktívnejšie koordinoval prípravu obchvatov miest a obcí, podieľal sa na výkupe pozemkov pre strategické projekty a budovaní záchytných parkovísk.
Spomenul tiež úpravu grafikonu prímestskej autobusovej dopravy podľa potrieb obyvateľov, osvetlenie priechodov a zastávok na hlavných cestných ťahoch a rozvoj siete cyklotrás medzi obcami a okresnými mestami. V prípade zvolenia plánuje zriadiť verejne dostupný investičný portál, na ktorom budú môcť obyvatelia sledovať pripravované a realizované projekty kraja, ich rozpočty, termíny a aktuálny stav.
Spolu s kandidatúrou predstavil aj tím nezávislých kandidátov na poslancov TTSK v obvode Trnava. Sú v ňom viceprimátor Trnavy Marcel Krajčo, bývalý podpredseda TTSK Marek Neštický, mestský poslanec Tibor Pekarčík, riaditeľka súkromnej školy Gabriela Cabanová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Smoleniciach Magdaléna Eliášová, univerzitná pedagogička Katarína Ďurková, riaditeľ materskej školy Stanislav Hric a podnikateľ Juraj Baďura.
Lančarič zdôraznil, že do volieb vstupuje bez podpory politických strán. „Idem do toho ako nezávislý kandidát, pretože pri rozhodovaní chcem vychádzať z potrieb ľudí, nie straníckych pokynov,“ uviedol. V rokoch 2014 až 2018 bol viceprimátorom Trnavy, od roku 2017 je poslancom Trnavského samosprávneho kraja. Regionálne voľby sa uskutočnia na jeseň 2026.
Kandidatúru zdôvodnil snahou obnoviť spoluprácu medzi krajom, mestami a obcami. „Po 16 rokoch v komunálnej politike a deviatich rokoch v krajskom zastupiteľstve viem, čo mestá a obce od župy potrebujú. Kraj má byť ich partnerom, nie vzdialeným úradom,“ uviedol.
Za jednu z hlavných výziev označil podľa svojich slov oslabenú komunikáciu medzi vedením kraja a samosprávami. Tvrdí, že viaceré dopravné projekty stagnujú a obciam pri riešení dopravných či sociálnych problémov chýba dostatočná podpora zo strany samosprávneho kraja.
Medzi jeho hlavné programové priority patrí doprava, sociálne služby, športová infraštruktúra a transparentnosť. V oblasti dopravy chce, aby kraj aktívnejšie koordinoval prípravu obchvatov miest a obcí, podieľal sa na výkupe pozemkov pre strategické projekty a budovaní záchytných parkovísk.
Spomenul tiež úpravu grafikonu prímestskej autobusovej dopravy podľa potrieb obyvateľov, osvetlenie priechodov a zastávok na hlavných cestných ťahoch a rozvoj siete cyklotrás medzi obcami a okresnými mestami. V prípade zvolenia plánuje zriadiť verejne dostupný investičný portál, na ktorom budú môcť obyvatelia sledovať pripravované a realizované projekty kraja, ich rozpočty, termíny a aktuálny stav.
Spolu s kandidatúrou predstavil aj tím nezávislých kandidátov na poslancov TTSK v obvode Trnava. Sú v ňom viceprimátor Trnavy Marcel Krajčo, bývalý podpredseda TTSK Marek Neštický, mestský poslanec Tibor Pekarčík, riaditeľka súkromnej školy Gabriela Cabanová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Smoleniciach Magdaléna Eliášová, univerzitná pedagogička Katarína Ďurková, riaditeľ materskej školy Stanislav Hric a podnikateľ Juraj Baďura.
Lančarič zdôraznil, že do volieb vstupuje bez podpory politických strán. „Idem do toho ako nezávislý kandidát, pretože pri rozhodovaní chcem vychádzať z potrieb ľudí, nie straníckych pokynov,“ uviedol. V rokoch 2014 až 2018 bol viceprimátorom Trnavy, od roku 2017 je poslancom Trnavského samosprávneho kraja. Regionálne voľby sa uskutočnia na jeseň 2026.