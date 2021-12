Lanovka na Geravy je takmer dokončená, turistov odvezie budúci rok

Dedinky 16. decembra (TASR) – Rekonštrukcia jednosedačkovej lanovky z obce Dedinky na Geravy v južnej časti Slovenského raja je takmer dokončená. Po rokoch obnovená atrakcia by mala turistom naplno slúžiť už v najbližšej letnej sezóne. Pre TASR to uviedol starosta Milan Červenka.



"Po technickej a technologickej stránke je to prakticky hotové. Lanovka sa točí, sedačky boli nahodené. Budúci týždeň majú prísť pracovníci urobiť nejaké dokončovacie práce," priblížil starosta. Ako dodal, pred samotným spustením lanovky budú potrebné aj posledné administratívne úkony. Vykonať zostáva ešte niekoľko testov, skúšok a kontrol.



Prevádzkovateľom lanovky na Geravy bude obecný sociálny podnik, atrakcia by podľa starostu mala byť súčasťou budúcoročnej turistickej sezóny. "Od marca chceme prijať ľudí, ktorí začnú robiť vonkajšie estetické úpravy," dodal Červenka.



Prevádzku lanovky v Dedinkách pre technickú nespôsobilosť ukončili v roku 2012. Podľa starostu ju ročne využívalo v priemere 15.000 ľudí a v minimálne rovnaký záujem verí aj po jej obnovení. Vychádza pritom z vysokej návštevnosti obce v uplynulých rokoch, kde okrem Slovenského raja turistov láka i vodná nádrž Palcmanská Maša.



S prípravou rekonštrukcie necelé dva kilometre dlhej lanovky s prevýšením približne 220 metrov sa začalo už v roku 2018. Pôvodne sa predpokladalo, že ju dokončia v lete 2019. Oneskorenie spôsobili náročné administratívno-technické procesy a prekážky a neskôr i pandémia nového koronavírusu.



Celková suma za rekonštrukciu lanovky v južnej časti Slovenského raja predstavuje 905.862 eur. Projekt sumou 400.000 eur podporil Košický samosprávny kraj, ktorý podľa starostu v závere rekonštrukcie poskytne obci i ďalších 63.000 eur. Na obnovu lanovky získala obec prostriedky aj z niekdajšieho Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a to vo výške 318.000 eur, ďalších približne 124.000 eur vyčlenila obec zo svojho rozpočtu.