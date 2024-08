Lanovka na Geravy tento rok zrejme prevezie vyše 25.000 návštevníkov

Dedinky 14. augusta (TASR) - Zrekonštruovaná historická lanovka na Geravy v Slovenskom raji oslavuje prvý rok prevádzky, obnovená atrakcia sa teší vysokému záujmu návštevníkov. Obec Dedinky, ktorá lanovku prevádzkuje, očakáva, že celkový počet prepravených pasažierov môže tento rok presiahnuť 25.000 ľudí. TASR o tom informovala krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT).



Zrekonštruovaná lanová dráha z obce Dedinky na planinu Geravy sa aj rok po spustení teší vysokej návštevnosti. Prevádzka lanovky bola spustená vlani v auguste, minulý rok prepravila takmer 12.500 ľudí. Do konca tohtoročnej prevádzkovej sezóny však lanovka pravdepodobne vysoko prekoná rekordy návštevnosti zo svojej minulej éry.



"Sme úprimne radi, že naše rozhodnutie zrekonštruovať lanovku do pôvodnej podoby bolo správne. A hoci celý proces jej znovuoživenia bol zdĺhavý a administratívne náročný, naša vytrvalosť sa vyplatila. Lanovka počas sledovaného dvanásťmesačného obdobia naplnila aj všetky očakávané technické ukazovatele, vyhodnocované počas ostrej prevádzky, a získala certifikáciu pre trvalé používanie," uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.



Prevádzkovateľom lanovej dráhy je obec Dedinky, podľa ktorej bola vlaňajšia reakcia na spustenie zrekonštruovanej lanovky pri vodnej nádrži Palcmanská Maša zo strany verejnosti enormná. "Je dobré, že to nebolo len o prvotnom očarení. Veľký záujem pretrváva aj od začiatku tohtoročnej sezóny a tak už v polovici leta vieme povedať, že lanovka vysoko prekonáva priemery návštevnosti z jej predošlej éry fungovania," skonštatoval starosta obce Milan Červenka.



Jednosedačkovú lanovku z Dediniek na Geravy postavili v roku 1970. Celá trasa je dlhá takmer dva kilometre, prekonáva prevýšenie približne 220 metrov a ponúka aj výhľady na Palcmanskú Mašu. "Vzhľadom na profil a priebeh jej trate v horskom teréne ponúka výnimočne blízky kontakt s okolitou prírodou Slovenského raja. Keďže je jednosedačková, dáva turistovi aj výnimočné príležitosti byť na dlhé minúty sám so sebou a svojimi myšlienkami," uviedla výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková.



Prevádzku takmer dva kilometre dlhej lanovej dráhy na Geravy ukončili pre technickú nespôsobilosť v roku 2012, opätovne bola spustená v auguste 2023. Náklady na rekonštrukciu lanovky predstavovali viac ako 900.000 eur. Tohtoročná prevádzková sezóna potrvá do konca októbra, lanovka premáva denne od 9.00 do 17.00 h.