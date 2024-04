Lanovka na Geravy vlani prepravila takmer 12.500 ľudí

Dedinky 3. apríla (TASR) - Zrekonštruovaná lanovka z obce Dedinky na planinu Geravy, ktorá v južnej časti Slovenského raja opätovne funguje po viac ako desaťročí, vlani prepravila takmer 12.500 ľudí. Tohtoročnú sezónu odštartovali na Dedinkách počas predĺženého veľkonočného víkendu, plná prevádzka lanovky sa však začne v máji. Pre TASR to uviedol starosta obce Milan Červenka.



Návštevnosť po opätovnom spustení lanovky hodnotí samospráva pozitívne, prvú sezónu pritom odštartovali až v auguste. "Vlani sme mali 12.448 prepravených osôb. Aj cez túto Veľkú noc bol celkom slušný záujem," skonštatoval Červenka.



Lanovka na Geravy bude počas apríla v prevádzke v prípade záujmu pre väčšie skupiny návštevníkov. Plnú prevádzku spustia v máji, do konca októbra bude lanovka premávať od 9.00 do 17.00 h.



Jednosedačkovú lanovku z Dediniek na Geravy postavili v roku 1970, ročne ju využívalo približne 15.000 ľudí. Celá trasa je dlhá takmer dva kilometre a prekonáva prevýšenie približne 220 metrov. Prevádzku takmer dva kilometre dlhej lanovej dráhy ukončili pre technickú nespôsobilosť v roku 2012.



Lanová dráha z Dediniek na planinu Geravy čakala na opätovné spustenie približne 12 rokov. S prípravou jej rekonštrukcie sa začalo ešte v roku 2018, projekt za vyše 900.000 eur financovala samospráva, Košický samosprávny kraj a niekdajší Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Práce po zdržaniach ukončili pred začiatkom letnej sezóny v roku 2022, vyše roka obec čakala na vydanie povolení. Obnovenú lanovku slávnostne spustili v auguste 2023.