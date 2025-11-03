< sekcia Regióny
Lanovka na Kamzík v Novom Meste bude dočasne uzavretá
Pôvodná lanovka začala premávať 11. júla 1972 a jej prevádzka sa skončila v roku 1990.
Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR) - Sedačková lanovka medzi Železnou studničkou a Kamzíkom v bratislavskom Novom Meste bude od stredy (5. 11.) mimo prevádzky. Dôvodom sú rekonštrukčné práce. Uzávera by mala trvať do 30. novembra. Informuje o tom mestská časť na sociálnej sieti.
Pôvodná lanovka začala premávať 11. júla 1972 a jej prevádzka sa skončila v roku 1990. Ako uvádza mestská časť na svojej webovej stránke, koncom januára 2005 odkúpilo nehnuteľnosť, teda pozemky aj stavby, za vtedajších 19,5 milióna korún hlavné mesto, ktoré stavbu následne zverilo mestskej časti. Tá ju zrekonštruovala za 32 miliónov korún.
Lanovku opätovne do prevádzky uviedli 30. septembra 2005 vtedajší primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský a starosta Nového Mesta Richard Frimmel. Lanovka bola zároveň v roku 2008 zaradená medzi pamätihodnosti mestskej časti.
