Lanovka v Tatranskej Lomnici funguje v súčasnej podobe 30 rokov
Vysoké Tatry 7. augusta (TASR) - Kabínková lanovka v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách oslávila tento týždeň jubileum. Lanovka, ktorá v štvormiestnych kabínach dopravuje návštevníkov z Tatranskej Lomnice do medzistanice Štart, si pripomenula 30. výročie spustenia do prevádzky v jej súčasnej podobe. Riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský spomína, že to bola vtedy veľká sláva, keďže v tých časoch sa málo stretávali so zahraničnými technológiami.
„Modernizácia tejto lanovky bola v centre pozornosti verejnosti. Pôvodnú technológiu od Transporty Chrudim nahradila nová rakúska technológia od spoločnosti Girak. Pôvodné kabínky vymenili za nové od firmy Swoboda. Všetci sme sa tešili, že konečne máme v Tatrách opäť niečo nové a moderné,“ priblížil Slavkovský. Dodal, že lanovky v tomto veku v zahraničí bežne jazdia. Aj tá tatranská je stále v dobrej kondícii, absolvuje pravidelný servis, revízie a spoľahlivo funguje.
„Aj napriek tomu už dnes pripravujeme jej nástupkyňu, keďže najmä v letných mesiacoch nestačí a musíme ju nahradzovať sedačkovou lanovkou. Pripravujeme výstavbu úplne novej, 15-miestnej kabínovej lanovky, ktorá by tú súčasnú nahradila v úseku Tatranská Lomnica - Štart. Povoľovacie procesy síce trvajú roky, ale verím, že sa tej novej lanovky dočkáme,“ doplnil Slavkovský.
Kabínková lanovka Tatranská Lomnica - Štart tvorí neoddeliteľnú súčasť dopravného systému lanoviek vo Vysokých Tatrách už od 27. augusta 1973. Pôvodne mala zvýšiť prepravnú kapacitu k pôvodnej visutej lanovej dráhe. Lanovka s malými kabínkami od Transporty Chrudim premávala z Tatranskej Lomnice až na Skalnaté Pleso s prechodom cez medzistanicu Štart. Po vážnej nehode v roku 1992 prešla zásadnou modernizáciou a premiéru mala 4. augusta 1995. V roku 2013 bola trasa lanovky v úseku Štart - Skalnaté Pleso doplnená novou 15-miestnou lanovkou Doppelmayr.
