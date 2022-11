Lanovku z Dediniek na Geravy spustia až budúci rok

Dedinky 2. novembra (TASR) – Jednosedačková lanová dráha vedúca z obce Dedinky v okrese Rožňava na plošinu Geravy v južnej časti Slovenského raja tento rok do prevádzky spustená nebude. Roky očakávaná atrakcia by mala byť pre verejnosť prístupná na jar budúceho roka. Pre TASR to uviedol starosta obce Milan Červenka.



"Stále sme v administratívnom procese a čakáme na kolaudáciu," skonštatoval starosta. Ako dodal, aj keby sa procesy ukončili v najbližšom období, spúšťať lanovku v zimnom období nechcú. Atrakciu plánujú pre verejnosť sprístupniť začiatkom budúcoročnej letnej turistickej sezóny, a to zrejme od mája.



Prevádzkovateľom lanovky na Geravy bude obecný sociálny podnik, samospráva v ňom zamestnala sedem ľudí. Ako pre TASR uviedol Červenka, napriek odkladu spustenia lanovky sa o prácu obávať nemusia. "V predmete činností máme aj prevádzku vlekov. Jednáme s majiteľmi vlekov, že by pracovali na lyžiarskych vlekoch," priblížil starosta.



Prevádzku lanovky z obce Dedinky na Geravy ukončili pre technickú nespôsobilosť v roku 2012. S prípravou rekonštrukcie necelé dva kilometre dlhej lanovej dráhy s prevýšením približne 220 metrov sa začalo už v roku 2018. Pôvodne sa predpokladalo, že ju dokončia v lete 2019. Oneskorenie spôsobili náročné administratívno-technické procesy a prekážky a neskôr i pandémia nového koronavírusu.



Celková suma za rekonštrukciu lanovky v južnej časti Slovenského raja predstavuje viac ako 900.000 eur. Projekt okrem obce Dedinky financovali i Košický samosprávny kraj a niekdajší Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.