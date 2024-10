Lanovky vo Vysokých Tatrách čaká pravidelná jesenná údržba

Vysoké Tatry 25. októbra (TASR) - Všetky lanovky vo Vysokých Tatrách prejdú čoskoro technickou údržbou. Z tohto dôvodu postupne nebudú v prevádzke lanové dráhy zo Starého Smokovca na Hrebienok, zo Štrbského Plesa na Chatu pod Soliskom a tiež v Tatranskej Lomnici. Hovorca prevádzkovateľa tatranských horských stredísk Marián Galajda informoval, že revízia súvisí s prípravami na zimnú sezónu, ktoré sú aktuálne v plnom prúde. Na obmedzenia sa treba počas najbližších týždňov pripraviť aj v Jasnej.



Jesenná údržba v praxi znamená vykonávanie všetkých servisných úkonov predpísaných výrobcom jednotlivých lanoviek tak, aby boli pripravené na bezpečnú prevádzku na ďalšie obdobie. "Medzi tieto úkony patrí kontrola trate, oceľových konštrukcií, nosných konštrukcií, obnova kladiek a mazanie, kontrola spínacích aparátov, výmena prevodových a hydraulických olejov, defektoskopia lán v predpísaných časových intervaloch a množstvo ďalších úkonov. Po skončení údržby a pred spustením do prevádzky sa robia pravidelné revízne skúšky elektrických a strojných zariadení," vysvetlil riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.



Jesenná údržba lanoviek bude v jednotlivých strediskách prebiehať v intervaloch. Pozemná lanová dráha Starý Smokovec - Hrebienok tak nebude v prevádzke od 28. do 31. októbra a tiež od 4. do 14. novembra. Lanovky v Tatranskej Lomnici nebudú premávať od 11. do 15., 18. až 29. novembra a tiež od 2. do 6. a 9. až 13. decembra. Lanová dráha zo Štrbského Plesa bude mimo prevádzky od 28. októbra do 8. novembra a tiež od 18. do 22. a 25. až 29. novembra. "Vzhľadom na príjemné počasie bude lanovka v Lomnickom sedle v prevádzke aj v dňoch 25. až 28. októbra. Od 29. októbra bude v údržbe až do otvorenia zjazdovky Lomnické sedlo počas lyžiarskej sezóny," dodal Galajda. V Jasnej prebieha údržba počas pracovných dní a lanovky sú v prevádzke cez víkendy, štátne sviatky a prázdniny v polhodinových intervaloch od 8.30 do 15.00 h. Do dennej prevádzky budú spustené od 30. novembra respektíve od začiatku lyžiarskej sezóny.



Technická údržba lanoviek je každoročná záležitosť, ktorá sa vykonáva vždy na jar a na jeseň pre zvýšenie bezpečnosti návštevníkov.