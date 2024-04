Lanovú lávku v ústí Kláštorskej rokliny v Slovenskom raji uzavrú

Hrabušice 12. apríla (TASR) - Od pondelka 15. apríla až do odvolania bude pre rekonštrukciu a nepriechodnosť uzavretá lanová lávka v ústí Kláštorskej rokliny v Slovenskom raji. Obec Hrabušice na webovej stránke informovala, že z tohto dôvodu bude možné v hornej časti Prielomu Hornádu realizovať priechod po turistickom chodníku iba v trase Hrdlo Hornádu - lanová lávka - Kláštorská roklina - Kláštorisko.



"Samotná lanová lávka bude nepriechodná, preto sa zo smeru od Letanovského Mlyna ďalej do Prielomu Hornádu ani na Kláštorisko návštevníci nedostanú," uviedla samospráva. Predpokladaná doba opravy a uzávery je do 26. apríla.



Kláštorskou roklinou vedie zelená turistická značka a je priechodná len v jednom smere - proti prúdu potoka, ktorý tečie z Kláštoriska. Roklina je dlhá jeden kilometer so stúpaním približne 220 metrov a jej priechod trvá približne hodinu.